Dopo sei mesi senza squadra Matias Silvestre è pronto a ripartire. Il difensore argentino, lo scorso anno in Serie A con l’Empoli, era svincolato dallo scorso 30 giugno e adesso, scrive il sito dell’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sta per ripartire dalla Serie B con il Livorno. L’ex difensore del Palermo è già in viaggio per l’Italia e dovrà aiutare gli amaranto ad evitare la retrocessione.