Antonio Floro Flores, ormai ex attaccante, ha un passato in Serie A con la maglia del Napoli, Udinese e non solo. Quando De Laurentiis stava acquistando il Napoli Floro Flores sembrava ad un passo dal ritorno, ma così non fu. Proprio di questo ha parlato ai microfoni di “TMW”: «In quel momento sono passato come il traditore, come il giocatore nato a Napoli che non voleva aiutare il Napoli nel momento di difficoltà. Non è mai stato così, anzi. Giocare nel Napoli è sempre stato il mio sogno, invece fu detto che rifiutai gli azzurri per la Nazionale. Io ho la coscienza apposto. Ma commisi l’errore di non raccontare la verità, di far passare la versione del nuovo Napoli. Fu dura, venivo cacciato dai ristoranti perché passò il messaggio che io avevo rifiutato Napoli».