Malgrati presenta Lecco-Venezia: «Daremo il massimo»

Il Lecco nel prossimo turno troverà dinanzi il Venezia di Vanoli. Un avversario scomodo ma contro cui il Lecco di Malgrati non vorrà sfigurare. A presentare il match, nella consueta conferenza stampa, è stato proprio il tecnico dei padroni di casa, ribadendo come i suoi non si tireranno indietro.

«Più ci avviciniamo alla fine del campionato è più lo sono, per noi sono decisive da un po’. Noi interpreteremo la partita allo stesso modo e daremo il massimo. Novakovich? Bene, si allena bene come tutti. Questa la sente particolarmente, anche Inglese si è allenato molto bene e sono contento della disponibilità della rosa. Ultime partite? Ognuno deve fare il proprio percorso, sappiamo cosa dobbiamo fare e cosa ci aspetta. Lotteremo lo stesso anche se non dovesse arrivare il raggiungimento dell’obiettivo: chi tirerà i remi in barca starà seduto con me in panchina. Risultati? I ragazzi sanno di dover guardare avanti e non indietro, star lì a ragionare sui risultati ottenuti non ha senso. Pensiamo al Venezia e penseremo al Venezia, poi guarderemo a oltre. Come si ferma Pohjanpalo? Non si ferma, speriamo lo faccia da solo. Se guadagna certe cifre e fa certe cifre, un motivo ci sarà. Indisponibili? Beretta probabilmente non sarà della paritta, Guglielmotti ha un fastidio allo psoas ma dovrebbe esserci, Listkowski ha il solito problema e di Lamanna sapete. Tattica? Interpelleremo più o meno gli stessi giocatori, da altri ho avuto delle risposte importanti e potrebbero far parte prima della partita. Parigini e Crociata? Ci stiamo pensando».