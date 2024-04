Carrera presenta Ascoli-Modena: «Abbiamo lavorato per un solo obiettivo i 3 punti»

L’Ascoli di Carrera affronterà nel prossimo turno il Modena, fresco di cambio in panchina con Bisoli che ha preso il posto dell’esonerato Bianco. A presentare il match è stato il tecnico dell’Ascoli Carrera, parlando di come i suoi affronteranno il match nel tentativo di portare a casa ad ogni costo i 3 punti.

«Gara? Domani è una partita importante, lo sappiamo tutti, abbiamo lavorato bene per un solo obiettivo, ovvero i 3 punti. Li vogliamo fortemente, conta solo quello. Infortunati? Botteghin è sul campo e sta recuperando ma ancora non sarà convocato, vedremo tra 5/10 giorni. Gagliolo invece è più indietro. Bayeye ha avuto un’elongazione ai flessori e non ci sarà così come Adjapong. Il resto del gruppo è tutto a disposizione. Rientra Bellusci, un giocatore di esperienza e sicuro affidamento, domani farò le mie scelte in difesa. Chi giocherà in porta? In questo momento è Vasquez il titolare. Modena? Io ho lavorato sull’Ascoli, è difficile capire tatticamente come giocheranno dopo il cambio di allenatore anche se Bisoli si conosce, abbiamo lavorato sui nostri principi. Loro hanno giocatori di qualità ma anche noi possiamo vantare elementi forti e con esperienza. Nestorovski? È al 70% della condizione, ci parlerò e cercherò di capire la sua disponibilità. Per questa gara tutti dovranno andare oltre il 100%, dovrò capire chi avrà fame e la giusta cattiveria agonistica. Modulo? Andiamo avanti con quanto mostrato finora. Duris e Rodrigiez stanno affinando la loro intesa e stanno imparando i movimenti delle punte in questo sistema di gioco. Streng? Ha grandi doti fisiche ed anche tecniche ma l’attaccante vive di momenti un po’ così e a volte il gol non arriva».