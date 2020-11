A seguito del pari interno contro la Turris, il centrocampista del Catania, Luis Maldonado ha commentato così il risultato:

«Sono dispiaciuto per il mancato successo perché abbiamo dominato, abbiamo lottato fino all’ultimo istante, ma ci è mancato il successo. Avremmo meritato i tre punti, ma ci rifaremo. Sull’impegno nulla da dire, ci èmancato soltanto il gol. Abbiamo creato, tentato. Ma alla fine lo 0-0 è un problema per noi, visto che abbiamo mostrato superiorità in ogni parte del campo»