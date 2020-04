«Ci sono tante società che non pagano da dicembre, addirittura da ottobre, adesso stanno strumentalizzando questa emergenza legata al Corona Virus per speculare, insabbiando gli stipendi arretrati. Serve una soluzione che non dia scampo ai furbi, abbiamo una famiglia e una dignità che non va calpestata». Queste le parole di Stefano Maiorano, centrocampista del Biancavilla, rilasciate ai microfoni di “Notiziario del Calcio”.