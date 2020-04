Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, i dati della pandemia stanno assumendo contorni drammatici. Secondo quanto riporta “Lasicilia.it” la Regione Sicilia è pronta a dare il via ai test rapidi e ai test sierologici per il Coronavirus, in maniera tale da velocizzare il risultato dei tamponi e poter intervenire tempestivamente.