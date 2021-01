A quasi 5 anni dal suo addio alla Roma, Maicon Douglas Sisenado è pronto a iniziare una nuova avventura calcistica in Italia. Lo farà al Sona, in Serie D, all’età di 39 anni.

Il Sona ha già annunciato l’arrivo di Maicon lo scorso 12 dicembre, ma il brasiliano arriverà in Italia solo nella giornata di giovedì 7 gennaio. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo Claudio Ferrarese, ex giocatore di Verona, Napoli e Torino. Lo stesso dirigente ha detto che andrà personalmente a prenderlo in aeroporto e ha confermato l’imminente arrivo del brasiliano: “Convincere il giocatore è stato più semplice di quanto mi aspettassi – le parole di Ferrarese – Col Sona ci alleniamo praticamente sul Lago di Garda, uno scenario davvero suggestivo e molto vicino a quella Milano che Maicon tanto ama. Questa, secondo me, è un’operazione senza precedenti nella storia del calcio: un campione della Nazionale brasiliana, l’eroe del Triplete nerazzurro, uno dei migliori laterali della storia ha scelto di vestire la maglia del Sona in Serie D”.