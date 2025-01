Magnani, addio social al Verona: “Resterai sempre nel mio cuore”

Il nuovo acquisto del Palermo Giangiacomo Magnani poco prima della sua conferenza stampa di presentazione in rosanero ha pubblicato attraverso Instagram un messaggio di addio all’Hellas Verona.

Ecco le sue parole:

“Cara Verona,

Ho conservato con cura questa fotografia, ora penso sia giunto il momento di utilizzarla, rimbombano ancora nelle mie orecchie le tue migliaia di voci.

Ricordo ancora il giorno in cui mi hai accolto tra le tue mura, quando giovane e inesperto mi accingevo ad indossare i tuoi colori.

Grazie per avermi dato la possibilità di difenderli per così tante volte, è stato un grande onore.

Grazie per avermi sostenuto e incoraggiato nei momenti difficili.

Grazie per avermi spinto a dare il meglio, sempre, fino alla fine.

Grazie per avermi abbracciato nei momenti di gioia.

Grazie soprattutto per avermi fatto sentire parte di te, dentro e fuori dal campo, rimarrai indelebile.

Ora è giunto il momento di andare, ricordati che mai ti ho mancato di rispetto, e mai mi sono sottratto ad una battaglia vestito dei tuoi colori, MAI.

A te, e ad ogni tuoi tifoso mando il mio più caldo abbraccio, ti sarò per sempre grato.

Per sempre.

Passeranno i giocatori, il presidente e l’allenator, ma il Verona resterà sempre nel mio cuor.

Magno.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giangiacomo Magnani (@g_magnani23)

Palermo, Magnani si presenta: «Qui progetto ambizioso e stimolante»