Palermo, Magnani si presenta: «Mazzitelli? Mi farebbe piacere ritrovarlo qui. Dawidowicz mi ha detto che…»

Il primo acquisto di Carlo Osti nel mercato di Gennaio, Giangiacomo Magnani è intervenuto in conferenza stampa di presentazione al Palermo CFA.

Ecco le sue parole:

«Primo giorno a Palermo? È stata una giornata impegnativa; ho conosciuto lo staff del Palermo e ho trovato una grande accoglienza con persone disponibili. Ho parlato con il mister, le sue idee sul futuro e l’idea di calcio che ha. Un giorno impegnativo. Non ho parlato con Henry, è stata una trattativa nascosta e non mi sono sentito di parlare con lui. Dawidowicz mi ha detto che è stato benissimo qui. Il campionato di Serie B l’ho fatto tanti anni fa; è cambiato sicuramente, ha grande intensità ed è difficile e livellato. Ci vuole grande umiltà e non va sottovalutato. Ho parlato poco con Di Francesco, ci siamo salutati e fatto due chiacchiere; è un piacere ritrovarlo. Mazzitelli ho letto che c’è l’interessamento; mi farebbe piacere ritrovarlo qui, è un ragazzo meraviglioso ed è una persona bella».