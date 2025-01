Palermo, Magnani si presenta: «Voglio aiutare la squadra a realizzare i sogni»

Il primo acquisto di Carlo Osti nel mercato di Gennaio, Giangiacomo Magnani è intervenuto in conferenza stampa di presentazione al Palermo CFA.

Ecco le sue parole:

Il Palermo ha avuto delle difficoltà; non è mai facile vincere e ottenere risultati nonostante ci si mettano risorse e grandi sforzi. Penso che l’ambizione del club sia quella di ottenere il risultato massimo e io sono qui per aiutare la squadra a realizzare i sogni. Le mie caratteristiche sono quelle di essere un difensore inteso come un marcatore, di anticipo sull’uomo. Questo è quello che ho fatto meglio. Ricordo il Palermo in Serie A, attaccavo le figurine sull’album e ricordo i grandi giocatori che sono passati da qui».