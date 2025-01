Palermo, Magnani si presenta: «Qui progetto ambizioso e stimolante»

Il primo acquisto di Carlo Osti nel mercato di Gennaio, Giangiacomo Magnani è intervenuto in conferenza stampa di presentazione al Palermo CFA.

Ecco le sue parole:

«Cosa mi ha spinto a scegliere Palermo? La trattativa è nata anche per l’avvento di Osti, che ho conosciuto alla Samp. È stata una parte importante della trattativa. Venire qui è per la piazza, per la storia, per quello che rappresenta e per il progetto che è ambizioso e stimolante. Cosa rappresenta Palermo nella mia carriera e quali sono le mie aspettative? Torno in Sicilia, posto che per me è stato magico. Lo vedo come un punto di partenza e da Siracusa in poi è iniziata la mia carriera; quando c’è stata questa possibilità, ho detto ok, la vivo come una sfida. C’è un grandissimo pubblico qui. Possiamo fare qualcosa di importante. Nel Palermo attuale dove ti vedresti meglio? Ho giocato a tre e a quattro, il centro e il centrodestra sono nelle mie corde, ma non ho una preferenza specifica; penso che starà alle necessità della squadra».