Corriere del Veneto: “Venezia, Pohjanpalo ancora in stand-by. Osti e Antonelli a Milano per trattare”

Le due società avevano fissato un appuntamento a Milano, con l’obiettivo di trovare un’intesa sul corrispettivo economico da corrispondere al Venezia. Pohjanpalo ha in mano da giorni un accordo col Palermo fino al 30 giugno 2029, il Venezia chiude il pagamento della clausola da sei milioni e il Palermo offre quattro milioni più bonus. E il giocatore? Ieri si è allenato a Ca’ Venezia e sta riflettendo, fonti a lui vicine spiegano come non abbiano ancora preso una decisione definitiva. Insomma, starebbe tentennando.

Il diesse del Venezia, Filippo Antonelli, e quello del Palermo, Carlo Osti, sono arrivati ieri a Milano per incontrarsi e discutere della questione. Si attendono sviluppi da un momento all’altro, ma il finale della storia non è scontato. Nel frattempo il Venezia attende una risposta dalla Roma per Eldor Shomurodov. In giornata alcune fonti ipotizzavano che per Tuzbek i giallorossi volessero attendere domani la decisiva partita di Europa League prima di dare il via libera. Ma questa versione non ha trovato conferme. I piano stanno anche la trattativa che riguarda Roman Yaremchuk, per il quale il Venezia ha un accordo con l’Olympiakos.