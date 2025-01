Quotidiano di Puglia: “Bari, anche la Cremonese su Sibilli”

L’attaccante Giuseppe Sibilli è diventato oggetto di interesse per diversi club italiani, come riporta il Quotidiano di Puglia. Al momento, oltre allo Spezia, anche la Cremonese sembra essere entrata nella corsa per assicurarsi le prestazioni del giocatore. La situazione a Bari non è delle migliori per Sibilli, che è stato messo in discussione dalla società a causa di un rendimento considerato deludente.

Il Bari è ora alla ricerca di una soluzione che permetta la cessione di Sibilli, in modo da liberare risorse economiche necessarie per nuovi acquisti. Nonostante l’interesse di vari club, resta da vedere quale tra Cremonese, Spezia o forse la Sampdoria deciderà di procedere con una proposta concreta per l’attaccante.