PAGANO LA CLAUSOLA RESCISSORIA: Huijsen diventa titolare in Champions League | E la Juve si mangia le mani

Il giovane difensore centrale è finito nel mirino di una big europea, e adesso dalle parti della Continassa si mangiano le mani.

Nel corso degli ultimi anni, sebbene sul campo siano arrivate poche soddisfazioni, a far sorridere la Juventus ci hanno pensato i giovani talenti. Dalla Next Gen infatti sono arrivati diversi ragazzini che sono letteralmente esplosi. Tanti di questi si sono presi un posto fisso in squadra.

Da Yildiz, ormai colonna portante del nuovo progetto bianconero, a Mbangula, passando poi per Savona e Rouhi. Allo stesso modo poi negli anni scorsi tanti di questi calciatori sono stati ceduti generando ricche plusvalenze. Soulé, Miretti (andato però solo in prestito), Barrenechea, Iling Jr, Huijsen, solo per citarne alcuni.

Ed è proprio per quanto riguarda quest’ultimo che recentemente sono cominciate a circolare delle clamorose voci di mercato che lo vedrebbero essere finito nel mirino di alcuni top club europei. Una notizia che di sicuro sta facendo mangiare le mani alla Vecchia Signora, che pare aver rinunciato ad un vero e proprio talento generazionale.

Grande rammarico in casa bianconera

Per far quadrare i conti e soprattutto per finanziare la ricca campagna acquisti messa in atto in estate, la Juve ha deciso di cedere, tra gli altri, anche il giovanissimo Dean Huijsen. Il classe 2005 sembrava avere qualità importanti, sebbene non fossero state ancora espresse al meglio, ma ciò nonostante la società torinese ha deciso di lasciarlo partire.

Dopo alcune settimane difficili però il ragazzo sta giocando sempre meglio al Bournemouth in Premier League, dove è ormai diventato il punto fermo di una delle squadre rivelazione del campionato. Ed è per questo motivo che diversi top club stanno iniziando a guardare a lui con forte interesse, e sono pronti a sborsare cifre piuttosto elevate per assicurarselo. Una tragedia dunque per Giuntoli, che solo sei mesi fa lo ha ceduto per circa 20 milioni tra fisso e bonus.

Ecco chi vuole Huijsen

Gli ultimi rumors di mercato stanno parlando di un interesse sempre più forte del Chelsea nei confronti del talento classe 2005. Una big assoluta dunque, che probabilmente il prossimo anno giocherà la Champions.

E come dicevamo le cifre dell’affare saranno da capogiro. Infatti sembrerebbe che nel contratto del ragazzo sia presente una clausola rescissoria di ben 65 mln di euro valevole da giugno prossimo. Più del triplo della cifra a cui lo ha venduto la Juventus.