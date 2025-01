Il Mattino: “Salernitana, possibile risoluzione per Simy”

La Salernitana sta affrontando un problema di sovrannumero di tesserati, come riporta l’edizione locale de Il Mattino. Il direttore sportivo Marco Valentini è attualmente impegnato a trovare una soluzione per ridurre la lista degli Over della squadra, che al momento risulta essere piena.

In particolare, Valentini sta cercando una nuova squadra per il portiere Vincenzo Fiorillo, e sta lavorando per trasferire il difensore Dylan Bronn e l’attaccante Simy in club svizzeri, operazioni che spera di concludere anche dopo la chiusura della finestra di trasferimento del 3 febbraio. Qualora non fosse possibile trovare una sistemazione adeguata per Simy, la Salernitana potrebbe considerare la risoluzione del contratto dell’attaccante come ultima risorsa per risolvere il problema dell’eccesso di giocatori.