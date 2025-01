La Nazione Pisa: “Al «Barbera» già in più di 400”

Si preannuncia un’importante presenza di tifosi del Pisa nella trasferta di Palermo. Come riportato da La Nazione, edizione Pisa, al momento sono già più di 400 i sostenitori nerazzurri che hanno acquistato il biglietto per il settore ospiti del “Renzo Barbera“, e il numero potrebbe crescere nei prossimi due giorni, con i tagliandi ancora disponibili su VivaTicket al prezzo di 21 euro.

Dopo le restrizioni che hanno limitato le trasferte contro Sampdoria e Catanzaro, i tifosi pisani tornano a riempire uno stadio con il loro supporto, come già accaduto a Salerno, Bolzano e Modena. Ogni volta che la trasferta è libera, il pubblico nerazzurro risponde presente.

Palermo al lavoro sul mercato, ufficiale Magnani: attesa per Pohjanpalo

Sul fronte rosanero, la squadra di Alessio Dionisi è chiamata a riscattare la sconfitta contro la Reggiana. Il direttore sportivo Carlo Osti è impegnato negli ultimi giorni di mercato per rafforzare la rosa. Ieri è stato ufficializzato l’arrivo del difensore Giangiacomo Magnani dal Verona, mentre in attacco il colpo sarà Joel Pohjanpalo. L’attaccante finlandese ha salutato in lacrime i tifosi del Venezia, lasciando un segno indelebile nella sua esperienza in laguna.

Ora resta da capire se entrambi potranno essere schierati già nell’anticipo di venerdì sera alle 20:30, una sfida cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. Il Pisa punta a conquistare momentaneamente la vetta della classifica, mentre il Palermo vuole rilanciarsi nella corsa ai playoff.