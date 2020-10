«Quando mi ha chiamato il Palermo? Mi hanno chiamato e mi hanno impressionato per il progetto. Quando è arrivata la chiamata non ho pensato nemmeno due minuti e abbiamo fatto tutto super velocemente.

Ho fatto il ritiro con Marconi a Cremona, poi gli altri li conosco più o meno tutti. Mi sento già ambientato. Mia caratteristica fare gol? quando ho giocato con continuità sono sempre andato in rete, è una mia caratteristica. Io do tutto per la squadra. Ho nelle gambe di inserirmi però per prima cosa voglio aiutare la squadra. Centrocampo a due o a tre? Per me indifferente. basta che la squadra è amalgamata. ho fatto pure il terzino, basta che aiuto la squadra».





Queste le parole del nuovo centrocampista del Palermo, Gregorio Luperini, rilasciate nella conferenza stampa di presentazione.