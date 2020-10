«Perché ho scelto Palermo? Sicuramente la mia intenzione non era scendere di categoria, ho sudato tanto per giocare in B. Quando è arrivata la chiamata del Palermo sinceramente, sembra scontato dirlo, non ho pensato due volte a dire ok. Mi ha convinto il progetto.

In quanto tempo spero di essere pronto? Non ho avuto modo di allenarmi con una squadra, credo di stare bene. Sono a disposizione, ho fatto il primo allenamento con la squadra. Il mister saprà quando sarò pronto».





Queste le parole del nuovo centrocampista del Palermo, Gregorio Luperini, rilasciate nella conferenza stampa di presentazione.