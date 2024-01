Lund: «Voglio andare in A col Palermo e affrontare Kjaer»

Il calciatore del Palermo Kristoffer Lund è stato intervistato dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio rilasciando le seguenti parole:

«Kjaer? Visto che gioca nel Milan, mi piacerebbe giocare contro di lui. Promozione in A? Certo che credo nella Serie A. Dobbiamo concentrarci una partita alla volta. La promozione non è facile, ma abbiamo un’organizzazione molto forte e se lavoriamo tutti duramente allora sì, è possibile. Serie A con il Palermo e convocazione in Copa America? Non c’è niente di impossibile, se ci credi puoi realizzarlo. Certo, la convocazione in Nazionale dipende da chi l’allenatore ritiene sia il migliore e io farò di tutto per guadagnarmela, ma alla fine la decisione spetta a lui. E la Serie A è un impegno di squadra molto forte da raggiungere. È un sogno realizzabile? Assolutamente sì».