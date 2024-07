Lund: «Copa America? Far parte del Palermo mi ha aiutato in chiave Nazionale»

Il difensore rosanero Kristoffer Lund, aggregatosi da poco alla squadra avendo disputato con gli Stat Uniti la Copa America, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo rilasciando le seguenti parole:

«La Copa America non è andata molto bene ma, dal punto di vista personale, ho partecipato al mio primo torneo internazionale. Sono orgoglioso e sono sicuro che far parte del Palermo mi abbia aiutato in chiave Nazionale. È stato un grande onore rappresentare gli Stati Uniti. Vivo a Palermo da un anno, all’inizio è stato un grande cambiamenti per me. Ma mi sono trovato benissimo, una città incantevole e la gente si è presa cura di me».