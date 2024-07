Lund: «Orgoglioso di giocare nel Palermo, voglio dare il massimo per i nostri tifosi»

Il difensore rosanero Kristoffer Lund, aggregatosi da poco alla squadra avendo disputato con gli Stat Uniti la Copa America, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo rilasciando le seguenti parole:

«Voglio sempre dare il massimo per i nostri tifosi, nella scorsa stagione abbiamo lottato ma non è stato sufficiente. Adesso siamo più forti, vogliamo lottare ancora di più. Tutti i componenti della squadra, me compreso faranno il massimo per rendere felici i tifosi che ci hanno sempre mostrato cosa sono capaci di fare. Sono contento che la campagna abbonamenti stia procedendo bene, sono molto orgoglioso di giocare in questo club. È una sensazione bellissima entrare allo stadio Barbera quando è pieno e senti il sostegno della gente. I tifosi avranno un grande impatto sulla stagione».