Lund: «Allenarsi nel centro sportivo del City è fantastico, una motivazione in più per migliorare»

Il difensore rosanero Kristoffer Lund, aggregatosi da poco alla squadra avendo disputato con gli Stat Uniti la Copa America, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo rilasciando le seguenti parole:

«Allenarsi qui nel centro sportivo del Manchester City è fantastico. È incredibile vedere cosa ha fatto il City Football Group negli ultimi anni, cosa è riuscito a costruire e che tipo di ambiente ha creato per assicurarsi che si possa performare al meglio ogni giorno. Vivere questa esperienza è una motivazione in più per migliorare».