Lund: «Vincere il più possibile per dimostrare che il Palermo può essere tra le protagoniste della B»

Il difensore rosanero Kristoffer Lund, aggregatosi da poco alla squadra avendo disputato con gli Stat Uniti la Copa America, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo rilasciando le seguenti parole:

«È stato molto bello rivedere tutti i ragazzi, soprattutto i nuovi, il nuovo allenatore e l’intero staff. Sono tutti molto gentili e sono felice di essere tornato. Quando ho incontrato mister Dionisi ho percepito subito la sua passione e la sua preparazione. Durante gli allenamenti emergono ben chiare le sue idee per la squadra. Rispetto allo scorso anno credo che sia adesso necessario essere più equilibrati durante l’intero campionato. Nella scorsa stagione abbiamo iniziato molto bene, abbiamo vinto molto, ma successivamente abbiamo ottenuto risultati poco soddisfacenti. Dobbiamo vincere il più possibile per dimostrare che il Palermo può essere tra le protagonista della Serie B. La competizione è aumentata, la sfida è sempre più grande. Credo che ciò non farà che migliorare tutti i componenti della squadra. Tutti vogliono lottare ogni giorno per una maglia e nel lungo periodo questo porterà enormi miglioramenti nel corso della stagione».