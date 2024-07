Torrente: «Palermo tra le favorite, sta costruendo una squadra per assaltare la Serie A»

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di TuttoB.com, il tecnico Vincenzo Torrente ha parlato anche del Palermo:

«Il Palermo sta costruendo una squadra in grado di assaltare la Serie A. I rosanero erano già molto competitivi l’anno scorso e quest’anno vogliono migliorarsi. Sono una delle squadre che lotteranno per salire in massima serie, insieme a Cremonese, Bari, Samp e le retrocesse. Questo al netto del fatto che la B riserva sempre delle sorprese. Difficile, ora, individuare un’outsider. Bisognerà aspettare la fine del mercato per avere un quadro della situazione più esauriente. Quanto al Bari, sono arrivati giocatori importanti, grazie alla bravura di un ds esperto e preparato come Magalini. Il quadro, per ora, è positivo. Credo che l’obiettivo sia quello di disputare un campionato di vertice, come la piazza merita».