L’ULTIMO TRASFERIMENTO DI CRISTIANO RONALDO: Con te vinciamo la Champions League | Si svincola e firma

Cristiano Ronaldo, nuova avventura all’orizzonte per il portoghese, firma vicina col nuovo club: vuole la Champions

Nei primi giorni del 2023 è stato il primo dei top calciatori ad accettare l’avventura che lo ha portato in Arabia Saudita. Una scelta importante quella di Cristiano Ronaldo che, in quel caso, ha chiuso una volta e per tutte con il calcio europeo.

Il nazionale portoghese, allo stesso tempo, crede molto nel progetto saudita. In più di una occasione ha rivelato di essere molto convinto che il movimento calcistico del Paese in questione farà passi da gigante nei prossimi anni.

Nelle ultime sessioni di mercato i club sauditi hanno perfezionato acquisti di calciatori importanti, giunti proprio dall’Europa, per alzare il livello tecnico e tattico. C’è, però, da ribadire che per arrivare ai massimi livelli c’è bisogno ancora di molto tempo.

Allo stesso tempo, però, nelle ultime ore rimbalza una clamorosa indiscrezione che riguarda l’ex attaccante della Juventus: Cristiano Ronaldo è pronto a lasciare l’Al-Nassr. Il classe ’85 è vicino ad una nuova sfida: l’obiettivo è quello di vincere la Champions League.

Cristiano Ronaldo, l’addio non è da scartare: nuova avventura in arrivo

A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato ci ha pensato direttamente la “CNN” portoghese che ha rivelato una importante notizia: il quasi 40enne potrebbe lasciare il club che lo ha portato in Arabia Saudita alla fine della stagione. Di appendere le scarpette al chiodo non ne ha alcuna intenzione, anche perché il suo obiettivo è quello di arrivare a giocare l’ultimo Mondiale (molto probabilmente) della sua carriera: ovvero quello del 2026.

Il 30 giugno di quest’anno il suo contratto con il club andrà in scadenza. In questo mese di gennaio il calciatore non vuole avere dubbi in merito al suo futuro. Un futuro che, però, potrebbe vederlo ancora in Arabia Saudita, ma ovviamente con un’altra maglia. Anche perché l’interesse nei suoi confronti di certo non manca. In particolar modo di una squadra pronta ad accontentare le sue richieste economiche e non solo.

Cristiano Ronaldo, obiettivo vincere la Champions, ma con un altro team

Sulle sue tracce pare che sia piombato, anche in maniera abbastanza “prepotente” (calcisticamente parlando) l’Al-Hilal, ovvero il club in cui militano vecchie conoscenze del calcio europeo come: Kalidou Koulibaly, Neymar, Renan Lodi, Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Joao Cancelo e molti altri ancora.

Tra l’altro l’Al-Hilal sarà il miglior club del Paese che gioca nel prossimo Mondiale per Club, in programma verso la metà del mese di giugno. Competizione in cui l’Al-Nassr non partecipa.