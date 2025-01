“Ho deciso di smettere, il calcio mi ha disgustato”: dopo la Nazionale e la Serie A ha detto basta | Zero riconoscenza

L’annuncio del calciatore ha lasciato tutti senza parole: dichiarazioni forti che indicano un certo disgusto per il mondo del pallone.

Il fatidico momento di dire addio al calcio giocato prima o poi arriva per tutti. E questa situazione la soffrono in molti. Basti pensare ad esempio a Francesco Totti, che quando ha appeso gli scarpini al chiodo è stato inconsolabile, tanto che ultimamente si era addirittura parlato di un suo possibile ritorno in campo. Lo stesso più o meno è accaduto anche a Gigi Buffon.

Ci sono però alcuni giocatori che invece accettano tranquillamente la fine della loro vita sportiva. Ma a volte le motivazioni che spingono a dire basta sono ben altre. Come nel caso di un calciatore che per anni ha militato in Serie A e nella nazionale azzurra.

Questo infatti ha chiuso la carriera in quanto si è detto addirittura disgustato dal calcio, che non gli ha mai dato riconoscenza. Una situazione terribile dunque, che lo ha spinto a prendere questa decisione. Vediamo insieme però qual è il calciatore in questione, che qualche tempo fa si è confessato apertamente.

Una scelta arrivata dopo una gloriosa carriera

Tutti noi ricorderemo con grande affetto Marco Amelia. Portiere di primissimo livello, che per anni ha calcato i campi di Serie A, e che ha vinto anche il Mondiale del 2006 come vice di Buffon, ha però deciso di ritirarsi in età piuttosto giovane considerando il ruolo ricoperto, ovvero a 35 anni.

Ma è stato proprio l’ex estremo difensore di Livorno e Milan che qualche tempo fa, ai microfoni di tvplay, ha raccontato ciò che lo ha spinto a dire basta.

Il racconto del calciatore

”Ho deciso di smettere col calcio perché ero disgustato. Ero disgustato perché mi hanno fatto tante cose. Tutti i discorsi contrattuali e le offerte non mi piacevano come venivano fatte. Non è una questione di soldi, io al calcio ho giocato sempre per passione. Diciamo che nel calcio non è tutto rose e fiori. Tante cose non mi sono mai piaciute. A me facevano star male certe cose… quindi ho preferito lasciare”.

Con queste parole dunque Amelia ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto al ritiro ad appena 35 anni. Il mondo del pallone non faceva più per lui, e alcune situazioni lo hanno addirittura ferito.