Dopo la favola Chievo Verona la sua vita è andata a rotoli: “Adesso vivo in un camper” | Ha venduto anche la sua unica casa

Confessione shock da parte del calciatore, che dopo aver vissuto una favola con il Chievo si è ridotto davvero male: oggi vive in un camper.

La vita di un calciatore alle volte può essere un sogno. Soldi, ricchezza, fama e tanto altro, tutte cose che piacciono a chiunque. La passione per questo sport poi fa il resto, permettendo dunque a queste persone fare ciò che amano sin da quando sono bambini.

Sebbene come detto tutto ciò può sembrare rose e fiori, a volte le cose non vanno per il verso giusto. E’ il caso di questo ex giocatore del Chievo Verona, squadra con cui ha vissuto una vera e propria favola diversi anni fa.

Ad oggi questo infatti si è ridotto a vivere in un camper dopo aver venduto anche l’unica casa che gli era rimasta. Una storia incredibile dunque, che in qualche modo sfata il mito della vita da sogno vissuta dai calciatori.

Ecco chi è il calciatore finito in questa situazione

Tutti gli appassionati di calcio si ricorderanno di sicuro di Federico Cossato. Volto storico del Chievo Verona, squadra con la quale ha disputato ben 239 gare, mettendo a segno 46 reti, l’attaccante è stato uno degli artefici che ha visto la squadra veneta arrivare a giocarsi i preliminari di Champions League.

Ed è proprio lui però che di recente ha rivelato le condizioni in cui vive. Infatti lo stesso ha raccontato tutto, svelando di aver venduto la propria casa per abitare in un camper per girare il mondo. Una condizione non imposta, ma voluta fortemente.

”Ho deciso di viaggiare per il mondo in camper”

”Dopo anni vissuti in un mondo che definirei falso, dove tutto ruota attorno alle apparenze, alle regole e alle aspettative, ho sentito la necessità di cambiare. Mi sono reso conto che non volevo più vivere seguendo schemi predefiniti e così, ho venduto casa e ho deciso di viaggiare per il mondo in camper“.

Questo è il racconto che Cossato ha fatto durante una recente intervista riportata da fanpage. Una volontà chiara dunque la sua, che solo adesso, per sua stessa ammissione, ha avuto il coraggio di compiere, e che è stata maturata proprio a causa di quella vita da sogno che piace a tuti, ma che di sicuro a lui è andata troppo stretta.