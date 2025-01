Percassi chiama Gasperini: sì, dopo 8 anni VIA DALL’ATALANTA | Contratto strappato all’improvviso

Terremoto in casa Dea. Dopo ben 8 anni arriva l’addio a sorpresa: Percassi ha chiamato Gasp e gli ha comunicato la clamorosa notizia.

L’Atalanta continua a sognare. Nonostante il recente tonfo in Supercoppa italiana, dove la Dea è stata sconfitta malamente dall’Inter, le aspettative per la stagione attuale sono molto alte, sia in Italia, dove si ricoprono le primissime posizioni della classifica, che in Champions League.

Addirittura qualcuno non ha paura di pronunciare la parola scudetto per i nerazzurri, che sognano dunque uno storico successo dopo quello ottenuto lo scorso anno in Europa League. Sebbene prova a nascondersi, anche Gian Piero Gasperini spera e sogna il tricolore. Tuttavia proprio nelle scorse ore il tecnico atalantino ha ricevuto una notizia a dir poco clamorosa, che ha lasciato tutti senza parole.

Il presidente Percassi infatti lo ha chiamato per annunciargli la chiusura del contratto. Una botta tremenda dunque, che ha lasciato senza parole tutti i tifosi, e che dunque dopo diversi anni vede un clamoroso cambio di rotta.

Rivoluzione totale in casa Dea

Il contratto di Gian Piero Gasperini, firmato la scorsa estate, ha valenza fino al 2026. Ma non è l’accordo con lui che la società bergamasca vuole annullare, e neppure quello con qualche altro calciatore. La questione questa volta è di sponsor. Infatti a partire dalla prossima stagione il fornitore delle divise della compagine lombarda non sarà più Joma.

Si tratta di una svolta storica dunque, e della fine di un lungo rapporto. A fine anno infatti il contratto tra le parti scadrà, con la Dea che andrà ad incassare altre due milioni e mezzo di euro da qui a giugno. Dopodiché però non ci sarà nessun rinnovo. Ma quale sponsor tecnico ha scelto la famiglia Percassi? Vediamolo insieme.

La scelta dell’Atalanta

A partire dal prossimo anno sulle divise della Dea apparirà New Balance come sponsor ufficiale. Una scelta che sicuramente avrà i suoi vantaggi anche dal punto di vista economico, e permetterà al club di incassare di più.

Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza tra le due parti c’è già un accordo, che a breve dovrebbe diventare ufficiale, e addirittura sarebbero pronte anche le divise per il prossimo anno. Svolta totale dunque in casa nerazzurra.