1.3 milioni di € bruciati e irrintracciabili: Christian Zaccardo si presenta in tribunale per bancarotta | Tutta colpa di un albergo

Il campione del mondo 2006 è rimasto invischiato in una terribile questione finanziaria, che gli ha fatto bruciare quasi un mln e mezzo.

I calciatori nel corso della loro carriera riescono ad accumulare importanti cifre di denaro. Sebbene adesso le somme incassate sono sempre maggiori, anche negli anni scorsi erano abbastanza importanti. Ovviamente questi, per incrementare i ricavi, investono in maniera disparata, cercando così di scegliere la giusta strada.

Alle volte però questi si rivelano sbagliati. Capita a tutti infatti di fare dei ragionamenti errati in campo finanziario e, di conseguenza, di perdere del denaro. Purtroppo però la situazione si fa seria quando i giocatori rimangono vittime di truffe, le quali fanno bruciare loro fior di quattrini.

E’ stato il caso ad esempio di Christian Zaccardo, ex difensore tra le altre anche del Milan e soprattutto campione del mondo con la nazionale azzurra nel 2006, che qualche hanno fa è rimasto invischiato in una situazione del genere, la quale gli ha fatto perdere quasi un milione e mezzo di euro. Il giocatore ha dovuto presentarsi anche in tribunale, e il tutto sembra si sia scaturito da un albergo.

Zaccardo e la bancarotta: persi fior di quattrini

Sono tanti i personaggi che approfittando della grande disponibilità economica dei calciatori e della loro non curanza per gli affari approfittano andandoli a truffare. E diversi anni fa la Proprestige ha compiuto una truffa del genere.

In particolare con i tanti soldi investiti da parte di alcuni giocatori, tra cui anche Zaccardo, questa società avrebbe dovuto acquistare un ricco e lussuoso albergo in Austria. Tuttavia questa trattativa non si è mai conclusa in maniera positiva. Dunque il denaro è praticamente sparito, e a quel punto il giudice, dopo le varie segnalazioni, rinvia a giudizio gli amministratori per bancarotta fraudolenta.

Il campione del mondo finisce in tribunale

A quanto pare Zaccardo credeva molto in questo investimento, tanto da aver messo sul piatto la bellezza di 1,3 milioni di euro. Scoperto quanto accaduto però il giocatore ha chiesto i danni al suo promotore finanziario.

Una bella batosta per lui dunque, che in questo modo è andato a perdere diversi soldi per una truffa. E’ proprio vero che a volte gli affari vanno seguiti in prima persona.