“Non so se resto alla Roma”: allarme giallo-rosso | Ranieri lo scopre leggendo l’intervista

Calciomercato Roma, scatta l’allarme all’interno del club: il calciatore non sa se resterà o meno nella Capitale

Se non si tratta di un vero e proprio campanello d’allarme, quello che si sta verificando in casa Roma, allora poco ci manca. Le dichiarazioni rilasciate dal calciatore, nel corso di una intervista al quotidiano “Il Messaggero” non sono passate inosservate.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che ha ribadito, con estrema certezza, di non essere sicuro di rimanere nella Capitale anche per la prossima stagione. Non proprio una bella notizia per Claudio Ranieri e, soprattutto, per il mister che dovrebbe succedergli.

Stesso discorso vale anche per i compagni di squadra e, soprattutto, per i tifosi che avevano già iniziato a legarsi molto a lui. Ed adesso si ritrovano completamente spiazzati da questa uscita di scena che nessuno si aspettava affatto.

Lo stesso allenatore ha scoperto di questo “scoop” leggendo l’intervista sul giornale. Fino a questo momento non sono arrivate dichiarazioni da parte del tecnico in merito a questo argomento, ma non è da escludere che possano arrivare prossimamente.

Calciomercato Roma, se non è addio poco ci manca: il calciatore spiazza tutti

Se sta giocando con una certa titolarità, cosa che non è accaduta in precedenza con gli altri allenatori giallorossi, lo deve soprattutto a mister Ranieri che non poteva fare a meno di schierarlo in campo. D’altronde si sta parlando di uno dei calciatori più esperti della rosa e con un cv molto importante: Mats Hummels. L’ex Dortmund e nazionale tedesco è diventato un punto di riferimento per la squadra. Non ha mai avuto la possibilità di farlo con Juric visto che il croato aveva una opinione diversa su di lui.

Quello, però, riguarda il passato. Adesso c’è da pensare al presente ed al futuro. Un futuro che, però, il calciatore non vede particolarmente con i colori giallorossi addosso. Nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano italiano ha affrontato molti argomenti. Tra questi anche quello riguardanti la sua permanenza all’Olimpico.

Calciomercato Roma, futuro lontano dai giallorossi: il big rivela tutto

Alla domanda se gli piacerebbe, o meno, vedere Claudio Ranieri sulla panchina dei giallorossi anche la prossima stagione (anche se per lui è pronto un ruolo da dirigente nel club), la risposta è stata questa: “Parliamo di un allenatore top, l’ho capito dal primo giorno che l’ho conosciuto. E’ uno di quelli che per farsi capire e ascoltare non deve alzare la voce“.

Sempre su Ranieri ha continuato dicendo: “Devo capire cosa farò ma lui è certamente un grande allenatore, la Roma dovrebbe tenerselo stretto“. In conclusione non si è fatta attendere la domanda sul suo di futuro. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno di quest’anno. Di rinnovo ancora non si parla, ma per un semplice motivo: “Il mio futuro? Deciderò quest’estate”.