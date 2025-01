“Ho sprecato tutti i miei soldi”: dopo la Juventus è stato un crollo totale | 176 mila € per una… cassa di vino

Dopo l’approdo alla Juventus ha vissuto un crollo totale, tanto da arrivare a spendere 176mila euro per una cassa di vino

I tifosi della Juventus, di certo, non lo ricorderanno per quello che ha lasciato sul terreno di gioco. Anche perché non ha mai lasciato il segno seppur abbia vinto uno scudetto con i bianconeri all’epoca allenati da Antonio Conte.

Lo ricorderanno, senza ombra di dubbio, per il suo stile di vita e soprattutto per quello che faceva fuori dal terreno di gioco. Con i suoi acquisti più che “discutibili”. Di questo, e molto altro, ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato al “Daily Mail“.

Un esempio su tutti? E’ arrivato a pagare una cassa di vino ben 176mila euro. No, non si tratta affatto di un errore, ma della pura verità. Anzi, c’è molto di più visto che è andato decisamente oltre le sue aspettative.

“Ho fatto una bella vita”, così ha voluto racchiudere il tutto. Sicuramente avrà i suoi validi motivi. Probabilmente si soffermava a quello che ha dato fuori dal terreno di gioco che in campo. Basti pensare che in Italia, seppur abbia “giocato” un anno, è diventato una specie di idolo.

Dopo la Juventus il crollo più totale, per i tifosi rimane un “idolo”

Quando si parla di lui a più di qualche tifoso bianconero scappa un sorriso. Anche agli amanti del calcio e della “vita pazza”. Nicklas Bendtner è il prototipo del “Bomber” e mito della nuova generazione. Nel corso della sua carriera ha vestito maglie importanti come quella dell’Arsenal, Birmingham City, Copenaghen, Juventus, Wolfsburg, Rosenborg e molte altre ancora. Anche se non ha fatto il massimo di quanto in molti si aspettavano. Difficile, però, parlare di un ex calciatore che abbia sempre messo la testa al suo posto.

Il classe ’88 veniva soprannominato il “Lord” per il suo gusto nel vestire. Ed anche una persona che non si faceva alcun tipo di problema nello spendere anche cifre folli. Proprio come riportato in precedenza. Basti pensare che una sera, al Casinò, è stato capace di spendere ben 450mila euro. Il tutto tra alcol, sigari e tirata di carte. Anche se la sua passione è proprio il vino: “Ne ho 50 mila di casse, ma il denaro finisce in fretta se ti lasci prendere la mano e paghi un occhio della testa per una cassa di rosso“.

Vita al massimo, altro che rimpianti: l’ex bianconero rivela il suo passato da ‘Lord’

Altro che rimpianti per l’ex nazionale danese. Non ha mai rinnegato le sue scelte, sia in campo che fuori. Sapeva benissimo che sul terreno di gioco avrebbe potuto fare molto di più, ma poco gli importa. Ha rischiato addirittura grosso visto che si era intestardito di non voler pagare una multa (in divieto di sosta). Fino a quando non lo hanno fatto ragionare: “Paga oppure vengono a casa si prendono tutto. Mai aperto il verbale di notifica“. Il totale? 33mila euro prima che pignorassero la sua abitazione, con dentro tutti i beni.

Non solo: ha avuto gran fortuna dalla vita quando, un giorno, con la sua Aston Martin andò a schiantarsi. Non era arrivato il suo momento. Anche se i segni di quell’incidente li porta ancora eccome: “Il mio corpo non è mai guarito completamente. Non sono più tornato a essere me stesso“. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo si gode ancora la vita. In giro per il mondo, viaggi con la sua fidanzata, palestra e tanto altro ancora.