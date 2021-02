Ai microfoni di “Sky Sport” il giovane attaccante del Palermo, Lorenzo Lucca, si è raccontato parlando di passato e futuro. Ecco le sue parole: «Ho iniziato a quattro/cinque anni in una società Dilettantistica di Torino che si chiama GBS MILAN. Dopo un anno e mezzo sono andato al Torino: ho fatto tutta la trafila delle giovanili. Il mio idolo è Ibrahimovic: ammiro molto la sua cattiveria nell’affrontare le partite, ma anche il suo modo di vivere fuori dal campo. Mi piace tanto come personaggio. Nonostante l’età riesce ancora a fare la differenza nel campionato di Serie A. Il mio sogno nel cassetto è giocare con la maglia della Nazionale, come ogni bambino confessa all’età di quattro-cinque anni ai propri genitori».