Ai microfoni di “Sky Sport” il giovane attaccante del Palermo, Lorenzo Lucca, si è raccontato parlando di passato e futuro. Ecco le sue parole: «Ci mancano i tifosi allo stadio perché possono darci un appoggio in più per vincere le partite. Sono contentissimo per le otto reti, non voglio fermarmi qui. Voglio aiutare sempre più i miei compagni, la società e portare sempre più punti importanti per la classifica».