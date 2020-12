Intervenuto ai microfoni di “Ternana Time”, Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, ha parlato degli obiettivi stagionali della sua squadra:

«Si può non vincere come abbiamo fatto noi con il Catania il primo anno perché comunque abbiamo centrato tantissimi record. Gli ultimi tre della Ternana, invece, avevano segnato tutto l’ambiente. A me piace lavorare dove c’è da ricostruire, dove ci sono polemiche e negatività. Ho fatto la scelta giusta nonostante in quel momento avessi un paio di proposte, di cui una importante, di serie B.





Vincere il campionato sarebbe una grande impresa, soprattutto in un campionato come questo. Con questo rendimento la gente inizia a pensare che il girone non è così difficile come in realtà è. Chi l’ha fatto sa che non è facile come Ternana e Bari sembrano stiano dimostrando. Nel girone di ritorno, le prime 10 giornate sono di schermaglie. Tutti giocano spensierati. Poi a 7/8 giornate dalla fine i punti iniziano ad essere determinanti. Adesso le squadre si rinforzeranno sul mercato. Ai ragazzi dico sempre di dormire con un occhio chiuso e uno aperto perché gli altri pensano sempre a come fregarci».