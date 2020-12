Nelle ultime ore è emerso l’interessamento del Catania per l’attaccante Claudio Paul Spinelli. Il classe 1997, si trova attualmente è in prestito al Koper via Genoa. Stando a quanto riferito da “Tuttocalciocatania.com”, il suo è un profilo che piace molto alla dirigenza rossazzurra ma portare a buon fine la trattativa si rivelerà determinante la volontà del giocatore di lasciare la massima divisione slovena per sposare il progetto Catania in Serie C.

Se Spinelli sarà disponibile a dare l’ok per il trasferimento, il Genoa, con cui è contrattualmente legato fino a giugno 2022, lo girerebbe in prestito al Catania. I rossazzurri restano vigili, ma anche altri club italiani sono alla finestra.