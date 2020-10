«Boscaglia dice che siamo favoriti? Penso sia il gioco delle parti. Siamo 8-9 squadre che hanno possibilità di competere per il primato, con il Bari leggermente sopra tutti. Poi è chiaro, si passa dalle favorite teoriche a quelle pratiche. Lo scorso anno la più forte era il Bari e invece poi ha vinto la Reggina. Palermo? Non parte in sordina, il vero fuoriclasse è in panchina cioè Boscaglia. I rosanero hanno comprato il top della serie C, oggi dovremo sudare le famose 7 camice». Queste sono state alcune delle parole rilasciate da Cristiano Lucarelli ai microfoni di “RaiSport” a pochi minuti dall’inizio di Ternana-Palermo.