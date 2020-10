«Abbiamo fatto un mercato prendendo quello che volevamo in base a quelle che sono le possibiità della società che non sono normali ma sono grandi. E’ da qui che dobbiamo iniziare. La serie C si vince con tantissimo cuore, il lavoro tecnico e tattico è importante ma viene messo in secondo piano dal mio punto di vista. Si deve andare a battagliare su tutti i campi, ce ne sono alcuni difficilissimi. Poi naturalmente ci vuole qualità».Queste sono alcune delle parole rilasciate da Roberto Boscaglia ai microfoni di “RaiSport” a pochi minuti dall’inizio del match contro la Ternana.