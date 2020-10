Il Palermo è impegnato a Terni per sfidare la Ternana. Al termine del primo tempo il risultato è di 0-0 e il ds rosanero Renzo Castagnini, intervistato da “Rai sport”, ha parlato così dei primi 45′: «Primo tempo con tutte e due le squadre che hanno timore delle altre. Le due squadre sono tecnicamente valide. Non so se nel secondo tempo ci sarà un ritmo più alto. È la seconda partita che giochiamo, ma credo sia molto equilibrata».