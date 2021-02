«Seguo un po’ l’andamento del Palermo, so che non era partito benissimo ma che si sta riprendendo. Lucca sta facendo veramente bene ultimamente. Le partite non le vedo, ma so che si sta mettendo in mostra facendo gol. Mi somiglia? Anche io sono partito dalla Lega Pro, lui è partito da una piazza importante, è giovane, ha voglia di fare ma deve ancora fare tanto. Sarebbe un errore dire “sono già arrivato”». Queste le parole di Luca Toni ai microfoni di “Trm”.