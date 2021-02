«Luccatoni? Su instagram ogni tanto lo scrivono, fa piacere, sta tornando un po’ di entusiasmo in una piazza che ha bisogno di entusiasmo. Vincere il campionato sarà impossibile, ma si può creare qualcosa di importante anche eventualmente in ottica prossimo anno. I playoff sono una lotteria molto importante, è chiaro che può succedere di tutto. Diventa veramente molto difficile, ci sono tante squadre. La speranza non deve svanire però. Consiglio a Lucca? Di godersi il momento e che l’appetito vien mangiando. Deve cercare di portare il Palermo nelle categoria più importanti con lui protagonista». Queste le parole di Luca Toni rilasciate a “TRM”.