Sono appena terminate le gare valide per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League in programma alle 18:55. Vittoria per la Roma. Il Milan si fa raggiungere nel finale. Ecco tutti i finali:

Braga-Roma 0-2





Krasnodar-Dinamo Zagabria 2-3

Olympiakos-Psv 4-2

Real Sociedad-Manchester Utd 0-4

Slavia Praga-Leicester 0-0

Stella Rossa-Milan 2-2

Wolfsberger AC-Tottenham 1-4

Young Boys-Leverkusen 4-3