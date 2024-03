Lotta contro la pirateria, Agcom: «Multe anche agli utenti»

Continua la lotta alla pirateria e ai siti pirata.

Il commissario di Agcom Massimiliano Capitanio in un post Linkedin ha spiegato che d’ora in avanti verrà usato il pugno duro contro non solo i siti pirata ma anche contro chi ne fruisce.

«Purtroppo una tappa necessaria, anche se probabilmente impopolare sarà quella di multare gli utenti del pezzotto, gli utenti delle applicazioni facilmente scaricabili dagli store Android ed Apple ma anche dai portali Amazon, gli utenti dei tanti siti facilmente raggiungibili dai motori di ricerca (che ancora non collaborano come dovrebbero). Forse non è ancora chiaro che, a breve, arriveranno sanzioni da 150 a 5000 euro, e questo, come per tutte le multe, è un passaggio che si vorrebbe evitare ma che si è reso necessario, anche perché chi fa business illegalmente sta facendo credere agli ignari utenti che non succederà nulla (utente avvisato…)».