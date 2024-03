Salernitana: presentata l’istanza per il caso Dia. Chiesto risarcimento milionario

La Salernitana si muove ufficialmente per ottenere un risarcimento sul caso Dia. L’attaccante granata, nella sfida contro l’Udinese, si è rifiutato di entrare in campo, azione non gradita dai vertici societari. Come riporta TuttoSalernitana.com i granata hanno depositato l’istanza al Collegio Arbitrale puntando alla decurtazione dello stipendio del 50% per giusta causa. Si tratterebbe di un risparmio superiore ai 300mila euro.

Il comportamento assunto dal giocatore è ritenuto così grave che Iervolino starebbe pensando di intraprendere un’azione risarcitoria con una richiesta danni milionaria. La stagione deludente di Dia ha comportato sicuramente una sua svalutazione economica: un danno economico per una società che lo ha riscattato per 12 milioni dal Villareal.