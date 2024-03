Serie A: stangata per D’Aversa, nove giocatori squalificati. Le decisioni del Giudice Sportivo

Quattro giornate di squalifica per Roberto D’Aversa, un solo turno da scontare per T.Herny. Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le sanzioni al termine della 28esima giornata di Serie A:

“SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

HENRY Thomas (Hellas Verona): per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere inoltre, al termine della

gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione.

188/594.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PEREZ Patricio Nehuen (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA:

BANDA Lameck (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BONAVENTURA Giacomo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DOIG Josh Thomas (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FAZZINI Jacopo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KASTANOS Grigoris (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SABELLI Stefano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

THORSTVEDT Kristian (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI ESPULSI:

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

D’AVERSA Roberto (Lecce): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente”.