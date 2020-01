La Lazio di Lotito soccorre il Catania. Negli scorsi giorni è rimbalzata la notizia dell’accordo tra il club rossazzurro e i biancocelesti per il trasferimento di Gianmarco Distefano. Secondo quanto raccolto dalla redazione di “Catanista.eu” non sarebbe l’unico movimento in questa direzione. Dal club etneo alla Lazio infatti potrebbe muoversi anche Simone Pino, e il tutto potrebbe risolversi con una monetizzazione che porterebbe alle casse rossazzurre tra i 400 e i 600 mila euro: questo perché, stando a quanto emerso, ci sarebbe una forte volontà da parte di Claudio Lotito di aiutare il club etneo in questo momento difficile. Aiuto che potrebbe anche continuare, in tutti i sensi.