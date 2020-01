Oramai sembra tutto sistemato. Il Real Madrid presenterà il nuovo acquisto brasiliano di gennaio, Reinier, nelle prossime ore. Secondo quanto riferito in Spagna, il centrocampista del Flamengo è stato trattato dai Blancos per un trasferimento immediato al Bernabeu, con alcuni osservatori di Florentino Perez che hanno visionato da vicino il giocatore durante la Coppa del Mondo per club FIFA, dove faceva parte della squadra che ha giocato contro Liverpool in finale. Dopo aver festeggiato il suo 18 ° compleanno nel fine settimana, secondo AS, potrà essere presentato dal Real, seguendo così il regolamento Fifa sul trasferimento di minori. Una trattativa che Flamengo e Real Madrid hanno tenuto nascosta per evitare problemi con le normative in essere, gestendo il futuro del giovane giocatore lontano da clamori e indiscrezioni. C’era infatti un pericoloso precedente, rappresentato in Inghilterra dal Chelsea che era entrato in conflitto con l’organo di governo mondiale dopo essere stato dichiarato colpevole per aver violato le regole relative alla firma dei giocatori di età inferiore ai 18 anni, con conseguente mercato bloccato per due sessioni inizialmente, poi ridotto a una sola dopo un appello al Tribunale Arbitrale per lo Sport. Il giovane centrocampista brasiliano ha giocato 15 volte per Flamengo nel 2019, segnando 6 goal sei e vincendo due trofei: la Serie A brasiliana e la Copa Libertadores. Si è goduto con il Flamengo anche la finale della Coppa del Mondo per club in Qatar, dove ha perso contro il Liverpool per 1-0 nei tempi supplementari grazie al gol di Roberto Firmino.