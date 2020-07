Lunedì’ potrebbe essere una giornata decisiva sul fronte diritti tv-Sky. Secondo quanto riporta “Lazionews.eu”, i presidenti di Lazio e Napoli, ovvero Lotito e De Laurentiis, vorrebbero spingere per la linea dura nei confronti di Sky: in caso di mancato versamento dell’ultima quota per i diritti tv, le partite verrebbero oscurate. Per ottenere l’ok servirebbero 14 voti favorevoli su 20, una cifra difficile da raggiungere ma che, nel caso, farebbe nascere un caso eclatante sulla trasmissione dei match di Serie A.