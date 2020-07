Sono stati probabilmente i nomi più chiacchierati fra quelli nella lista di possibili candidati alla panchina rosanero per il prossimo campionato di serie C, ma ora Fabio Caserta e Roberto Boscaglia sono pronti a darsi battaglia alla guida delle squadre delle quali, almeno per il momento, sono ancora ufficialmente gli allenatori. La sfida fra Juve Stabia e Virtus Entella, in programma domani sera allo stadio Romeo Menti per 33esima giornata di serie B, è certamente delicata per le sorti della stagione delle due formazioni coinvolte, impegnate rispettivamente nella lotta playoff ed in quella salvezza. A questo punto del campionato ogni partita diventa decisiva e sarà importante sfruttare ogni debolezza avversaria per raccogliere quanti più punti possibile. Lo sa bene Roberto Boscaglia, mister dell’Entella, che ai microfoni del club ligure ha presentato la gara di Castellammare di Stabia:

«Andiamo ad affrontare una Juve Stabia in netta difficoltà, che ha raccolto zero punti alla ripresa del campionato. Hanno sempre perso e quindi sono arrabbiati e vogliosi di fare punti in casa contro di noi. Se da un lato c’è la Juve Stabia che vuole riscattarsi, dall’altro ci siamo noi che vogliamo chiudere la pratica salvezza per giocarci le ultime partite senza ansia e in massima tranquillità. Sappiamo che non sarà facile perchè la Juve Stabia, al netto della classifica e del periodo nero, ha buone qualità. Noi però abbiamo tanta voglia di fare punti quindi sarà una gara ostica anche per loro. Sulla carta stiamo meglio noi ma sappiamo che sarà il campo il giudice supremo. Avremo quasi tutti a disposizione e questo è ottimo in chiave turn over. I ragazzi hanno avuto un giorno in più di riposo proprio perchè con tante gare c’è bisogno di recuperare. Abbiamo lavorato benissimo in settimana e faremo una grossa partita domani pomeriggio in casa della Juve Stabia».