In un’intervista rilasciata a Primo Piano Molise” Claudio Lotito si propone come possibile soluzione ai problemi del Campobasso Calcio, escluso dal prossimo campionato di serie C.

Ecco le sue parole:

«Sarebbe troppo facile per me alimentare suggestioni. Posso dire comunque di essere a totale disposizione della collettività molisana, anche con un coinvolgimento diretto, per trovare le soluzioni migliori e riportare la squadra nel calcio che conta. Non ho mai avuto paracadute – dice Lotito -, tiro le somme dopo il triplice fischio».